اردوغان يعلن عن عمليات عسكرية جديدة في سورية وروسيا لاترى تهديدا لاتفاقية ادلب

بدأت تركيا حملة جديدة على القوات الكردية في سوريا

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن توسيع عمليات بلاده في شرقي الفرات لمحاربة القوات الكردية التي تسعى لاقامة كيان سياسي، فيما اكدت موسكو ان التصرف التركي لا يهدد اتفاقية التهدئة بشان ادلب

الهجوم التركي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أكملت كافة الاستعدادات لتدمير الإرهابيين في شرق الفرات في سوريا، وقريبا ستقوم بعمليات أوسع نطاقا وأكثر فعالية في المنطقة.

وتوعد بالقضاء على "الكيانات الإرهابية" شرقي نهر الفرات في سوريا، وقال إن قواته سوف تشن عمليات "أكثر فاعلية" قريبا.

وأكد أردوغان، الثلاثاء، أن القوات التركية بدأت التدخل ضد هذه الكيانات خلال الأيام الأخيرة.

وكان أردوغان يشير إلى وحدات حاية الشعب الكردية، المتمركزة على الضفة الشرقية لنهر الفرات شمالي سوريا.

وبدأت تركيا حملة جديدة على القوات الكردية في سوريا، التي تقول إنها على علاقة بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية.

وقبل أيام وجه الرئيس التركي ما وصفه "بالإنذار الأخير" لأولئك الذين يهددون حدود تركيا الجنوبية، قائلا إن أنقرة مصممة على تركيز انتباهها على مسلحي أكراد سوريا في شرق الفرات.

والأحد قصفت القوات التركية مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة زور مغار إلى الغرب من منطقة عين العرب شمالي سوريا، بهدف "منع أنشطة إرهابية".

ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق من العام الجاري.

وسيطرت هذه الوحدات على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا عام 2012، مع انسحاب القوات الحكومية من هذه المناطق للتركيز على محاربة مسلحي المعارضة في الغرب.

روسيا: لا تهديد لاتفاقية ادلب

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عدم وجود أي تهديدات تقوض الاتفاق الروسي التركي حول منطقة وقف التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن أنقرة تبذل جهودا كبيرة للوفاء بالتزاماتها.

وقال بيسكوف للصحفيين في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية السوري الذي أكد أن الوضع في إدلب يدل على عدم رغبة أنقرة في تنفيذ التزاماتها: "لا. نحن لا نلمس أي تهديد حتى الآن".