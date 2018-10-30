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اردوغان يعلن عن عمليات عسكرية جديدة في سورية وروسيا لاترى تهديدا لاتفاقية ادلب

اردوغان يعلن عن عمليات عسكرية جديدة في سورية وروسيا لاترى تهديدا لاتفاقية ادلب
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