اردوغان يقاضي معارضين شبهوه بـ نتنياهو

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، دعوى على زعيمة للمعارضة شبهته برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كما ذكرت وسائل الاعلام التركية.

وفي شكواه طالب اردوغان زعيمة حزب “أيي” المعارض (حزب الخير) ميرال اكشينار، بتعويضات بقيمة 250 ألف ليرة تركية (24475 يورو) وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

أعلنت أكشينار الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزبها أن نتنياهو يسبب كما أردوغان أزمات للبقاء في السلطة.

وقالت “بنيامين نتانياهو الذي هو نوعا ما النسخة الإسرائيلية لأردوغان لم يتردد في استهداف المدنيين والأطفال لتقويض فرص خصومه السياسيين والبقاء بهذه الطريقة في منصبه” في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، خلال حديث متلفز مع الشباب، انتقد أردوغان بشدة أكشينار ووصفها بأنها تصرفت “بعدم أخلاق” بوضعه “على نفس مستوى نتنياهو”.

وأضاف “لم ألتق أبدا نتنياهو لم يكن ولن يكون أبدا صديقنا”.

طرح أردوغان نفسه مدافعا عن القضية الفلسطينية خلال سنوات حكمه ال18 كرئيس للوزراء ثم رئيس ويتهم اسرائيل بانتظام بممارسة “الإرهاب” في التعامل مع الفلسطينيين.

والإثنين هاجم بشدة القادة الاسرائيليين بسبب الغارات التي تنفذ منذ العاشر من الشهر الجاري على قطاع غزة.