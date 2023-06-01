اردوغان يكشف عن املاكه.. الرئيس مديون

كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اقرار رسمي عن املاكه بعد 21 سنه قضاها كرجل اول لتركيا بواقع 4 ولايات ويدخل الولاية الخامسة التي فاز بانتخاباتها بداية الاسبوع الجاري

واقر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ب، قائمة أمواله وممتلكاته يقوم به كل رئيس منتخب وزوجته في الجريدة الرسمية، في إعلان إجباري ، وكان حجم الاملاك متوزع في 4 حسابات بنكية بلغ مجموع أرصدتها مليوناً و833 ألف ليرة تركية (88 ألف دولار) إضافة لعقار في مدينة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا ، وقطعة أرض ورثها من أجداده قُدّر ثمنهما بـ 7 ملايين و705 آلاف ليرة تركية (370 ألف دولار).

وكشف الإعلان عن دَين في ذمة أردوغان لأخيه مصطفى بلغ 5 ملايين و390 ألف ليرة تركية (259 ألف دولار)



وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد حقق انتصارا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52 في المئة من الأصوات، متفوقا على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.

وبعد قليل من ظهور النتائج الاولية، القى أوغلو خطابا اقر فيه بخسارته في الانتخابات التي قال انه ترشح لها لانه لم يكن بوسعه التغاضي عن انتهاك حقوق الشعب التركي على حد تعبيره.



وواجه الرئيس منافسة قوية من مرشح المعارضة أوغلو، سواء خلال جولة الانتخابات الاولى غير الحاسمة التي جرت قبل اسبوعين، او الجولة الحالية.

وكان هناك شبه اجماع هذه المرة على ان اردوغان (69 عاما) هو الأوفر حظا للفوز في مواجهة كيليتشدار أوغلو (74 عاما).