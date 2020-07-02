اردوغان يلتقي بـ تميم في الدوحة

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عصر الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار زيارة عمل.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق "بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي، ونستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء. pic.twitter.com/VFC4mJBt44 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 2, 2020

وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاونا وتكاملا في جميع المجالات.

كما ناقش الزعيمان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

وشارك وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ومسؤولون آخرون في استقبال أردوغان بمطار الدوحة القديم.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى قطر، والتي تستغرق يومًا واحدًا، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار.

كما يرافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويبحث معه العلاقات بين البلدين

ومن المنتظر أيضا أن يناقش الزعيمان على هامش الزيارة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهذه الزيارة هي الأولى للرئيس أردوغان إلى خارج البلاد عقب وباء فيروس كورونا.