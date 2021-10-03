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اردوغان ينشر فيديو له وهو يلعب السلة ردا على شائعات حول صحته- فيديو

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:30
اردوغان ينشر فيديو له وهو يلعب السلة لتفنيد شائعات حول صحته

قرر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على ما يبدو الرد على شائعات تم تداولها حول وضعه الصحي، وذلك عبر نشره تسجيل فيديو له وهو يلعب لكرة السلة.

ونشر أردوغان مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلعب كرة السلة.

وظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه عبر "تويتر"، وهو يسدد كرة الى السلة.

ويسمع صوت الرئيس البالغ من العمر 67 عاما وهو يقول خلال المقطع  "التمرين مهم جدا للصحة.. وأحاول ممارسة الرياضة ثلاثة أيام في الأسبوع"، مضيفا ان "في الحركة بركة".

هذه الرسالة لم تكن الوحيدة التي أكد أردوغان من خلالها صحته الجيدة، فقبل يومين، تمت مشاركة صور له وهو يمارس نشاطا رياضيا.

وكان الخبير الأمريكي في شؤون تركيا ستيفن أ.كوك، قال في مقاله في مجلة "فورين بوليسي"، إن "أردوغان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، منها زيادة النسيان، مشاكل التنفس، الارتباك، القيء".

كلمات دالة:رجب طيب اردوغانتركيا

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