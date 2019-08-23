اردوغان يهاتف بوتين وترامب بشان ادلب ويزور موسكو الثلاثاء

بعد حصار قواته في شمال سورية، ابلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بأن هجمات النظام السوري على إدلب "تشكل تهديدا حقيقيا" على الأمن القومي التركي، محذرا من "أزمة إنسانية كبيرة" جراء ذلك.

وقال أردوغان للرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي إنّ "هجمات النظام السوري وخروقاته لوقف إطلاق النار في إدلب من شأنها أن تتسبب بأزمة إنسانية كبيرة".

وأضاف أنّ هذه الهجمات "تضر بمساعي الحل وتشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي التركي".

من جهته أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان اتفقا على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وعقب الاتصال اتفق الزعيمان على ان يزور اردوغان موسكو الثلاثاء لاجراء مشاورات بشكل اوسع في الوقت الذي اعلن الزعيم التركي انه سيتحدث مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول اخر المستجدات في ادلب

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