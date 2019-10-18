اردوغان يهدد باستئناف ضرب الاكراد وماكرون يعتبر الخطوة حماقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية العسكرية ستستأنف فورا في شمال سوريا حال عدم تطبيق أي بند من الاتفاق، موضحا أن الهدف منها إبعاد "التنظيمات الإرهابية" عن الحدود التركية.

وقال الرئيس التركي في كلمة اليوم الجمعة إن تركيا نبهت مرارا حلفاءها بشأن خطر حزب العمال الكردستاني، "لكنهم لك يقوموا بأي شيء فتصرفنا بمفردنا".

وأضاف أن العملية العسكرية في شمال سوريا جاءت نتيجة لتعرض تركيا لتهديدات على مدى سنوات.

وأكد أردوغان أن أنقرة دعمت دائما الحراك الدبلوماسي وستبقى كذلك بشأن الأزمة السورية.

وقال إن الجانب الأمريكي سيشرف على إخلاء "المنطقة الآمنة" وسحب أسلحة الأكراد وتدمير تحصيناتهم.

تحطم مروحية تركية

نقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء في خبر عاجل أن مروحية عسكرية للجيش التركي تحطمت داخل الأراضي السورية.

وأضافت أن التحطم حصل نتيجة عطل فني.

ولم تؤكد وزارة الدفاع التركية الحادثة التي وقعت قرب تل أبيض على الحدود.

#BREAKING: It is now confirmed by #Turkey MOD that a S-70A-28D helicopter of #Turkish Army had a hard landing in South of Gre Spi, NE #Syria while was evacuating wounded Soldiers. An ex-Turkish F-16 pilot told me that 181 Filo's F-16Cs bombed it to not be captured by #SDF/ #YPG! pic.twitter.com/16KM4l8asF — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 18, 2019

ماكرون: التدخل العسكري التركي في سوريا حماقة

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، التدخل العسكري التركي في سوريا بالـ"حماقة".

وقال ماكرون في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل: "فوجئنا بانسحاب القوات الأمريكية وبالهجوم التركي".

وأكد أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية، مشيرا إلى أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم "داعش" من جديد.

وأضاف قائلا: "نقدر حرب تركيا على الإرهاب لكن قوات سوريا الديمقراطية ليست إرهابية".

واعتبر ماكرون أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيم من الناتو والغرب، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط منطقة استراتيجية لأوروبا، وأنه "عليهم إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك".