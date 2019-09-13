مجددا.. إردوغان يهدد بإغراق أوروبا باللاجئين السوريين

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا الجمعة، بإغراق الدول الاوروبية باللاجئين السوريين، اذا لم يتم تقديم مساعدات لبلاده ومزيد من الدعم بشأن إقامة "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

وقال أردوغان في مقابلة مع وكالة انباء رويترز إن أنقرة ستفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا ما لم تتلق المساعدات والدعم بشأن “المنطقة الآمنة”.

واعتبر إن المساعدات الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في تركيا غير كافية وبطيئة للغاية مشيرا إلى أن تركيا أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن.

من جهة اخرى، قال الرئيس التركي إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي مشيرا إلى أن العلاقة الشخصية مع ترامب يمكن أن تساعد على تجاوز الأزمة التي نجمت عن قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس400.

وأبلغ أردوغان رويترز بأنه ناقش شراء منظومة باتريوت في اتصال هاتفي مع ترامب قبل نحو أسبوعين وسيتابع الأمر عندما يلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع القادم.

وقال أردوغان لرويترز ”قلت له بغض النظر عن صفقة .. إس 400 التي حصلنا عليها، يمكن أن نشتري منكم كمية معينة من (صواريخ) باتريوت“.

”لكن قلت علينا أن نرى الشروط التي يتعين على الأقل أن تتناسب مع (منظومة) إس400“.

وتابع أردوغان ”قال: هل أنت جاد فيما تقول؟ قلت له نعم“. ومضى يقول إنه أبلغ ترامب بأنهما سيبحثان الأمر بمزيد من التفاصيل عندما يلتقيان.

وردا على سؤال عما إذا كان سيطلب أيضا من ترامب منع وزارة الخزانة الأمريكية من فرض غرامة ضخمة على بنك خلق المملوك للدولة التركية لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قال أردوغان إنه واثق من إمكانية تجنب مثل هذا ”الخطأ“ مشيرا إلى ما وصفه ”بنوع مختلف من الثقة“ بين الزعيمين.

وقال أردوغان في المقابلة التي جرت في قصر دولما بهجة العثماني على البوسفور في اسطنبول ”أرى أن دولة مثل الولايات المتحدة لن ترغب في الإضرار بحليفتها تركيا بعد ذلك. هذا سلوك غير عقلاني“.

وجاءت تصريحات اردوغان قبل ايام من استضافة انقرة قمة ثلاثية خامسة حول سوريا، تضم كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الجمعة، إن القمة الثلاثية التي ستعقد الاثنين، ستبحث الأزمة السورية وخاصة الوضع في إدلب (شمال غرب).

وسيتناول الزعماء الثلاثة سبل إنهاء الصراع الدائر في إدلب، وشروط العودة الطوعية للاجئين وتوفير الظروف اللازمة لذلك.

كما ستبحث القمة موضوع نقاط المراقبة التركية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وإيجاد حل سياسي دائم في سوريا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات فردية مع نظيريه الروسي والإيراني، لبحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

