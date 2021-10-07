ارفع مسؤول قطري يزور ابو ظبي منذ سنوات

اعلن في العاصمة الاماراتية عن وصول ارفع مسؤول قطري الى البلاد منذ القطيعة بين البلدين والتي عرفت بمصطلح حصار قطر ، وقالت تقارير ووكالات ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

محادثات اخوية

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، حضر اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وقالت وسائل اعلام رسمية "بحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين".

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية القطري إلى الإمارات منذ القمة الخليجية التي عقدت في العلا بالسعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

تميم استقبل طحنون

وكان الشيخ طحنون بن زايد قد زار العاصمة القطرية الدوحة أواخر أغسطس (آب) الماضي؛ حيث استقبله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وبحث معه العلاقات الثنائية.

يذكر أن قطر تشارك بجناح في معرض «أكسبو 2020 دبي» الذي انطلقت أعماله بداية الشهر الحالي؛ حيث يسلط الضوء على إنجازات البلاد في مختلف المجالات ويعرض المشروعات التي يتم تطويرها وفقاً لـ«الرؤية الوطنية 2030»، كما يسلط الضوء على قطر باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة «قطر 2022».