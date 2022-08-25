ارقام فلكية مقابل بيع العذرية وبرازيلية لقنت ثري عربي درسا في الاخلاق

اعلنت معلمة التربية البدنية الحسناء البرازيلية كاترينا مكليوريني (20 عاما) عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن مزاد عالمي عام لبيع عذريتها بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين

كاترينا مكليوريني: اريد مساعدة المحتاجين

وقالت الفتاة العشرينية كاترينا مكليوريني ان هدفها هو مساعدة الفقراء حول العالم وبناء دور للسكن لايوائهم خاصة ابناء مدينتها سانت كاترينا جنوب البرازيل التي يعاني سكانها من حر الصيف وبرد الشتاء وهم دائما في العراء حيث توفي في عام 2011 نحو 13 طفلاً من جراء الفقر والبرد

جدل من رغبة كاترينا مكليوريني بيع عذريتها

وعلى الرغم من نواياها الانسانية، فان رغبنة كاترينا مكليوريني لم تجد صدا طيبا لدى الجمهور البرازيلي حيث اثار هذا الخبر جدلاً كبيراً في البلاد وهجوماً اعلاميا عليها من الصحف المحليه

رجل اعمال عربي يتفوق

وحسب ما اعلن في الخبر فقد بلغ عدد المشاركين بالمزاد 890 رجل أعمال من كافة أنحاء العالم ومنهم او غالبيتهم من العرب حيث قرر رجل عربي شرأء عذريتها مقابل مليون ونصف مليون دولار مما أثار صدمة كبيرة التي تابعت الاحداث ووجدت ان بلاد الفائز في المزاد والدول المحيطة به، عاني من فقر وجوع وتشرد الملايين من ابناء المنطقة ، الامر الذي دفعها لالغاء المزاد ووجهت رسالة الى رجل الأعمال العربي دعته فيه للتفكير خارج الصندوق

رسالة كاترينا مكليوريني الى رجل الاعمال العربي

تقول كاترينا مكليوريني في رسالتها "لو أنكم تفكرون ساعة واحدة من اليوم بالفقراء بدل التفكير في غرائزكم الجنسية لقضيتم على الفقر في بلدانكم".

بعد هذه الرسالة أكتسبت كاترينا مكليوريني شهرة واسعة حول العالم وأحرزت العديد من الجوائز والتكريمات وتحولت ألى نجمة عالمية ببرنامج تلفزيون الواقع مقابل عقد على أن تتبنى الوكالة الاعلاميه التي عملت بها بناء دور سكنية ومساعدة الفقراء بولايتها.

مزادات علنية لبيع العذرية

وحالة كاترينا مكليوريني ليس الاولى والمؤكد انها لن تكون الاخيرة، فقبل عامين أعلنت فتاة أوكرانية، تبلغ من العمر 19 عاما، أنها قامت ببيع عذريتها مقابل مبلغ ضخم، قدره 1.3 مليون دولار فى مزاد علني وفق ما ذكر موقع "دايلى ميل" البريطانى

وبدت المزايدات على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية، من مبلغ 110 ألف دولار لينتهى لصالح رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما من ميونخ، بقيمة 1.3 مليون دولار.

بيع العذرية من خلال بيت دعاره

اما بايلى جيبسون، 23 عاماً، فقد فتحت المجال أمام تلقى العروض لفض بكارتها، وتقول إنها تريد أن تفقد عذريتها "بالطريقة الأكثر إرباحية"، وتدافع عن قرارها فى وجه منتقديها.

تُعرَض عذرية جيبسون للبيع فى مزاد علنى يتم من خلال بيت دعارة "مونلايت بونى رانش" فى نيفادا فى الولايات المتحدة، والذى يرتاده زبائن من المشاهير.

وحول النساء المستعدات لبيع عذريتهن فى مزادات علنية يتنافس فيها أثرياء حول العالم للحصول على ما يمكن وصفه بـ"جاريات الجنس" من خلال أسواق نخاسة فاضحة.

مبالغ فلكية مقابل العذرية

وتحدثت "لوفيجارو" الفرنسية عن سيدتين تمكنتا من بيع عذريتهما بمبالغ فلكية يمكنها أن تحل أزمات اقتصادية فى البدان الفقيرة. السيدة الأولى تدعى ياسمين، فرنسية تقطن العاصمة باريس وتبلغ من العمر 20 عاماً، وباعت عذريتها بـ 1.2 مليون دولار لمصرفى ثرى يعمل فى بورصة وول ستريت. أما المرأة الثانية فهى بريطانية لم تكشف عن اسمها وتبلغ الـ26 من عمرها، باعت عذريتها لممثل هوليوودى غامض بـ 2.3 مليون دولار.

مزادات العذرية



حسب موقع المعلومات والارشيف ويكيبيديا، فان مزاد العذرية هو مزاد ينشر على الإنترنت، تطلقه فتاة تريد بيع عذريتها. والفائز بالمزاد يكون له الحق بأن يكون أول شخص يمارس الجنس معها.

العارضة الإيطالية رافايليا فيكو التي كانت صديقة للاعبين الدوليين كريستيانو رونالدو وبالوتيلي قالت في مقابلة عام 2008 بأنها عرضت عذريتها للبيع في مزاد، لكنها لم تبعها فعلاً.



غالباً لا تكتمل هذه المزادات بالبيع، ففي عام 2008 و2012 لم تكتمل عملية بيع عذرية ناتالي ديلان وكاترينا مكليوريني. وفي حالة البيع يكون السبب غالباً من أجل دفع ديون متراكة أو مصاريف عمليات طبية أو أقساط دراسية، وفي بعض الحالات يتبرع بالمال للأعمال الخيرية، أو من أجل إثارة ردة فعل المجتمع حول سبب البيع.

رافايليا فيكو صديقة رونالدو وبالوتيلي على التوالي

عام 2004، بدأت مزادات العذرية كنشاط على الإنترنت. لكن أول حالة كانت في عام 1998 على موقع اسمه "Our First Time" حيث يتيح لشريكين يبلغان من العمر 18 سنة ممارسة الجنس لأول مرة.

وفي عام 1999 عرض فتى يبلغ من العمر 17 سنة عذريتة للبيع على موقع إيباي، ووصل المبلغ إلى 10 ملايين دولار قبل أن يلغي الموقع العملية.