ارمينيا: المؤبد لمرتزقة سوريين

حُكم على اثنين من المقاتلين المرتزقة السوريين أسرتهما القوات الأرمينية خلال النزاع في ناغورني قره باغ واتهمتهما بالمشاركة فيه إلى جانب أذربيجان، بالسجن المؤبد بتهمة "الإرهاب"، وفق ما أعلنت النيابة العامة الأرمينية الثلاثاء.

وبحسب لائحة الاتهام، قاتل السوريان إلى جانب القوات الأذربيجانية لقاء "تعويض مالي" في "حرب عدوانية" قالت أرمينيا إن السلطات الأذربيجانية شنتها في نهاية سبتمبر (أيلول) الفائت.

واستهدفت أعمالهم "القضاء على المدنيين الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال" في ناغورني قره باغ و"إلحاق إصابات خطيرة بهم"، بحسب المصدر نفسه.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام اريفيك خاتشاتريان لوكالة فرانس برس إن محكمة في سيونيك (جنوب أرمينيا) "حكمت عليهم اليوم بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب. واعترفا بمسؤوليتهما بالكامل".

اُتهم نحو ثلاثين مرتزقاً من "المجموعات الإرهابية الدولية" بالمشاركة في هذا النزاع وهم مطلوبون للمحاكمة أمام القضاء الأرميني، بحسب النيابة.

انفصل إقليم ناغورني قره باغ، وهو منطقة ذات أغلبية أرمنية في أذربيجان، عن باكو خلال حرب في أوائل تسعينات القرن الماضي خلفت حوالى 30 ألف قتيل.

وأسفر تجدد الاشتباكات بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من بينهم عشرات المدنيين.