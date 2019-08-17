ازدياد أعداد النساء المسلمات في كوبا

أصبح بالإمكان رؤية أعداد متزايدة من النساء يرتدين الحجاب في شوارع هافانا القديمة الخلابة، لكن هؤلاء النساء لسن سائحات بل مسلمات كوبيات تزداد أعدادهن يوما بعد يوم.

وقالت وكالة "رويترز" إن رطوبة الجو في الكاريبي أو صعوبة العثور على الطعام الحلال أو عدم وجود سوى مسجد واحد فقط في البلاد بأسرها، لم تفلح في إثناء هؤلاء النساء عن العثور على ضالتهن في الدين الإسلامي.

وأضافت الوكالة أن معظم من اعتقن الإسلام من النساء الكوبيات كانت وراء إيمانهن أسباب مختلفة من الإلهام الروحي إلى الفضول الديني أو عن طريق ارتباطهن بشريك مسلم.

واعتنقت الصحفية مريم كاميغو التي تبلغ من العمر 27 عاما الإسلام قبل 7 سنوات، وتقول إن عدد النساء وخاصة في عمر الشباب اللائي يعتنقن الإسلام قد ازداد في السنوات الأخيرة.

وتشارك مريم بقوة في المجتمع الإسلامي المحلي وتدرس اللغة العربية والقرآن في مسجد هافانا الذي افتتح عام 2015.

كما صرحت إيساورا أرغودين البالغة 35 عاما بأنها تواجه صعوبات كامرأة كوبية مسلمة بسبب نقص "المعرفة" في الجزيرة.

وتشير "الرابطة الإسلامية في كوبا" إلى أن عدد المسلمين في البلاد يزيد عن 6000 شخص بينهم حوالي 1200 امرأة.