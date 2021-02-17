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ازمة تركية بعد مصرع 13 جنديا شمال العراق

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 11:23
محاولة إقناعِ المعارضة بالموافقة على عملياتٍ عسكريةٍ واسعة في شمالي العراق وسوريا
محاولة إقناعِ المعارضة بالموافقة على عملياتٍ عسكريةٍ واسعة في شمالي العراق وسوريا

اشعل مصرع 13 جنديا تركيا شمال العراق معركتين، الاولى داخلية بين الرئيس رجب طيب اردوغان والمعارضة، والثانية مع الولايات المتحدة التي اتهمها الرئيس بدعم حزب العمال الكردستاني .

اتهام اميركا بدعم الكردستاني

واتهم أردوغان واشنطن بدعم حزب العمال الكردستاني، وكرر حزب الحركة القومية، اتهام الجانب الأمريكي بدعم العمال الكردستاني، وجدّد مطلبه بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

قال دولت باهتشيلي، رئيس حزب الحركة القومية اليميني، إن الولايات المتحدة أثبت أنها تدعم حزب العمال الكردستاني، وحزب الشعوب الديمقراطية هو نفسه العمال الكردستاني ويجب إغلاقه سريعاً، كما يجب طرد أعضائه الانفصاليين من البرلمان.

ودعا المعارضة الرئيسية لدعم هذا الموقف.

ومن جانبه، أدان مدحت سانجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، مقتل المواطنين الأتراك في شمالي العراق، واعتبر ما حدث “مجزرةً مخالفةً للقوانين الدولية والإنسانية”.

 استغلال الحدث لفتح حوار مع المعارضة

وجاءت لقاءاتُ وزراءِ الدفاع والداخلية الأتراك، مع قادة المعارضة، حسب مراقبين لسببين، هما محاولة إقناعِ المعارضة بالموافقة على عملياتٍ عسكريةٍ واسعة في شمالي العراق وسوريا، ومحاولة إقناعها بدعم توجّه إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية.

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