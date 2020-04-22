اسبانيا.. اعتقال أحد أهم مقاتلي داعش في أوروبا

قالت الحكومة الإسبانية إن الشرطة اعتقلت أحد أهم مقاتلي تنظيم “الدولة” المطلوبين في أوروبا وذلك في مدينة ألميريا بجنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ الثلاثاء إن الرجل، وهو مصري قاتل في سوريا والعراق، كان يختبئ في شقة مع شخصين آخرين اعتُقلا أيضا وتعمل الشرطة على تحديد هويتهما.

وأضافت أنه ظهر في صور دعائية دموية لجرائم تنظيم “الدولة”.

وأضاف البيان: “أمضى الرجل المعتقل عدة سنوات في منطقة سوريا والعراق وبدت عليه سمات خاصة مثل طبيعة تعكس عنفا إجراميا بالغا لفتت انتباه الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا”.

وجاء الثلاثة عبر شمال أفريقيا وكانوا يتجنبون جذب الانتباه خلال العزل العام المفروض في إسبانيا، إذ كانوا يغادرون الشقة منفردين واضعين كمامات.

وتلاحق الشرطة عشرات المسلمين الإسبان الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم