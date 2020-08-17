اسبانيا تؤكد أن ملكها السابق المتهم بالفساد موجود في الامارات

بعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة، أعلن خوان كارلوس في 3 آب/اغسطس مغادرته إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك فيليبي السادس.

أكد القصر الملكي الاسباني الإثنين أن الملك السابق خوان كارلوس الذي قرر مطلع آب/أغسطس الإقامة في المنفى على خلفية شبهات بالفساد، موجود في دولة الامارات.

واعلن متحدث باسم القصر الملكي أن خوان كارلوس (82 عاما) "توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من آب/أغسطس حيث لا يزال موجودا" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وبعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة، أعلن خوان كارلوس في 3 آب/اغسطس مغادرته إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك فيليبي السادس.

وأبلغ محامي خوان كارلوس أن الأخير سيبقى في تصرف القضاء إذا اقتضى الأمر.

ولم يفتح إلى هذا اليوم أي تحقيق بحق خوان كارلوس لكن اتهامات عشيقة سابقة تدعى كورينا لارسن والتي أوردتها الصحف، أثارت اهتمام مدع في جنيف حول ثروته التي وضعها في حسابات سرية في سويسرا. وقد يكون الملك السابق الذي يقيم علاقات وثيقة مع دول الخليج، تلقى عليها 100 مليون دولار من السعودية في 2008.

ويسعى مدعو المحكمة العليا الإسبانية الوحيدة المخولة محاكمة الملك السابق، لمعرفة ما إذا كان تم دفع رشاوى غير مشروعة في إطار صفقة لتشييد خط قطار سريع في السعودية، وما إذا كان استفاد هو شخصيا منها كما تزعم عشيقه السابقة.

وكشف هذه المعلومات زاد الضغوط على القصر الملكي الذي شجع الملك السابق على مغادرة البلاد بموافقة الحكومة. وكان خوان كارلوس كتب في رسالة قبل مغادرته البلاد "مسترشدا بقناعتي بتقديم أفضل خدمة لشعب إسبانيا ومؤسساتها ولكم بصفتكم ملكا، أبلغكم بقراري الراهن بالتوجه إلى منفى خارج إسبانيا".

وفي رسالته، أوضح لنجله أن قراره مدفوع برغبته في "تسهيل قيامه بمهامه" أمام "النتائج العامة التي سببتها أحداث ماضية في حياته الشخصية"، في إشارة إلى التحقيق الذي فتحته المحكمة العليا بحقه في حزيران/يونيو.

وفي تموز/يوليو، أعرب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن "قلقه" ازاء هذه المعلومات.

