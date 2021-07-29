اسبانيا تبرئ زعيم البوليساريو من تهمة الابادة الجماعية

برأت المحكمة العليا الإسبانية يوم الخميس 29 يوليو 2021 زعيم استقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي، من تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

واشارت وثيقة قضائية بأن جماعات حقوقية وأفرادا من الصحراء الغربية اتهموا غالي وزعماء آخرين في جبهة البوليساريو بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب وإخفاء.

وظهر غالي عن بعد في جلسة بمحكمة الشهر الماضي في إطار التحقيق. وقال محاميه إنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وقضت المحكمة العليا بأن معظم الوقائع المزعومة ضد غالي سقطت بالتقادم. وقالت إنه لا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية.

وأثار استقبال إسبانيا لغالي من أجل تلقي العلاج في مستشفى بمدينة لوجرونو الشمالية في أبريل نيسان نزاعا حادا بين البلدين.

ورد المغرب بتخفيف الرقابة الحدودية مما سمح لآلاف المهاجرين بدخول جيب سبتة الإسباني.