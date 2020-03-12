اسبانيا تدرس امكانية فرض "الحجر الصحي" على مدريد

على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، أكدت مسؤولة محلية رفيعة المستوى، أن حكومة البلاد تدرس إمكانية فرض نظام الحجر الصحي على العاصمة مدريد.

وصرحت رئيسة إقليم مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، اليوم الخميس في حديث لقناة Tele 5 المحلية: "نظرا لما تابعناه في الساعات الأخيرة لا يزال خيار إغلاق مدريد قيد الدراسة".

وجاء ذلك بعد يوم من نفي الحكومة الإسبانية وجود أي خطط لديها لفرض العزلة الصحية على العاصمة كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا في أراضي البلاد.

وأعقب تصريحات رئيسة إقليم مدريد الإعلان عن تشخيص إصابة وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، بفيروس كورونا ووضع نائب رئيس الوزراء، بابلو إغليسياس، قيد الحجر الصحي بسبب شبهات بإصابته أيضا.

وفي ظل هذه المعلومات الجديدة، سيخضع جميع أعضاء مجلس الوزراء في إسبانيا لفحص فيروس كورونا اليوم الخميس، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الفحوصات رسميا، فيما سيعقد رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، اجتماعاته المقررة اعتبارا من اليوم عبر الفيديو.

وسجلت في إسبانيا حتى الآن 2277 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأودى الوباء بأرواح 55 شخصا، وتعافى 183 مصابا.