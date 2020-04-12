اسبانيا.. 619 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحية الإسبانية،اليوم الأحد، عن تسجيل 619 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي، أن "عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ارتفع منذ أمس من 16353 حتى 16972 حالة".



وكان إسبانيا أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بوباء "كوفيد 19"، في أقل حصيلة يومية منذ 24 مارس/آذار الماضي.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا، وباء عالميا (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.



وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و790 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 ألفا.(وكالات)