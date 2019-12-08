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اسبر يرفض وصف هجوم القاعدة الأمريكية بـ”الإرهاب” في هذه المرحلة

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 01:14
وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر
وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، اليوم السبت، إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم الذي وقع أمس في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا والمتهم فيه سعودي بقتل ثلاثة أشخاص بأنه “إرهاب” .

وأضاف اسبر أمام منتدى ريغان للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا “لا، لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب”. وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.

وقالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن المشتبه به نشر على ما يبدو انتقادا لحروب الولايات المتحدة ونقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من تنفيذه الهجوم. (رويترز)


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