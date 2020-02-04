اسبوع انتحار المراهقات الايرانيات

سجلت تقارير ومراكز حقوقية انتحار 5 فتيات إيرانيات في إيران خلال الأيام العشرة الماضية ولوحظ ان الفتيات في سن المراهقة واقدمن على فعلتهن نتيجة الضغوط

وتوضح وكالة أنباء "هرانا" أن مراهقة عمرها 15 عاماً انتحرت بالقفز من جسر للمشاة في جيلان، كما ألقت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً نفسها، من الطابق الخامس من مبنى سكني في محافظة كردستان.

ويوم الجمعة الماضية، أعلن رئيس جامعة آزاد إيلام، محمد ميرزائي حيدري، أن طالبة بالجامعة ألقت بنفسها كذلك من الطابق الثاني بالمبنى، بعد مشاركتها في اختبارات دخول الجامعة.

كما أفادت مصادر حقوقية بانتحار فتاتين في 23 يناير الماضي، يبلغان من العمر 13 عاماً، بعد طردهما من المدرسة.

أما عن أسباب الانتحار بين المراهقين الإيرانيين، وفقاً لمصادر حقوقية فهي متعلقة بصراعات الهوية، والزواج القسري، ومشاهدة عمليات الإعدام في الشوارع، وضغط الأقران.

من جانبها، أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية أن أكثر من 7% من حالات الانتحار في إيران، هي من فئة المراهقين.

يذكر أن النظام الإيراني يواجه انتقادات شديدة بسبب أوضاع المرأة، فقد كشفت تقارير حقوقية أن المرأة في طهران تعد مواطن من الدرجة الثانية.

كما تحدثت تقارير عن التمييز الذي تتعرض له النساء في إيران في سوق العمل، والعقبات التي تقف أمامهم للحصول على وظيفة، والحياة الكريمة واختيار المسلبس وطريقة العيش.