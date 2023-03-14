استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية قريبا

البوابه - كشف جعفر يازرلو المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني في ايران عن البدء في العمل على مراجعة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية مشيرا إلى قرب إصدار التصاريح اللازمة والرسمية للرحلات الجوية بين البلدين، في الوقت الذي أشار فيه موقع بيع التذاكر التابع لشركة الخطوط السعودية إلى إمكانية شراء تذكرة لخط الرياض - مشهد.



وكانت الجمهورية الاسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا الجمعة الماضية على استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار من خلال الوسيط الصيني.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض قطعت في العام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين غاضبين و منتقدين إعدام المملكة السعودية لرجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.



