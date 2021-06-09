استئناف المفاوضات بين الحكومة الافغانية وطالبان في الدوحة

ناقش الجانبان تسريع المفاوضات والتوصل إلى تفاهم مشترك بهذا الشأن.

اجتمع مفاوضون من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع، لمناقشة عملية السلام، في أول اجتماع لهم منذ أسابيع بعد تعثر المفاوضات في وقت سابق من هذا العام.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، سهيل شاهينفي، في بيان على تويتر الأربعاء، إن رئيسي الوفدين وبعض المفاوضين اجتمعوا الثلاثاء في الدوحة.

وأضاف: ”ناقشوا قضايا على جدول الأعمال، وتسريع عملية المفاوضات الأفغانية والتوصل إلى تفاهم مشترك بهذا الشأن“.

ويعد هذا الاجتماع أول لقاء معلن بين الجانبين منذ منتصف مايو/ أيار، بعد توقف محادثات كانت بطيئة بالفعل في أبريل/نيسان، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

وأغضب هذا الإعلان طالبان، نظرا لأنه يعني بقاء القوات الأجنبية في البلاد بعد الموعد النهائي المقرر في مايو/ أيار، والذي تم الاتفاق عليه مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت الحركة أنها ستقاطع مؤتمرا كبيرا للسلام يعقد في تركيا.

وكان إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين الجانبين المتناحرين أهم أولويات العواصم الغربية لا سيما واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأسبوع الماضي، إن بلده يحث على التوصل إلى تسوية سلمية في أفغانستان، قبل انسحاب القوات الأجنبية للحد من خطر اندلاع حرب أهلية في البلد المجاور.