استئناف الملاحة في قناة السويس بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

السفينة "ايفر غيفن" سوف تخضع لفحص فني شامل خلال الساعات المقبلة في منطقة البحيرات.

أعلنت هيئة قناة السويس في بيان تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت قناة السويس لقرابة أسبوع وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي ستُستأنف.

وشوهدت السفينة تتحرك كما أظهرت خدمة لتتبع السفن والتلفزيون المصري السفينة في منتصف القناة.

وبثت هيئة قناة السويس في مصر فيديو جديدا يكشف مواصلة سفينة "إيفر غيفن" تحركها باتجاه منطقة البحيرات.

وقال مستشار الرئيس المصري لهيئة قناة السويس والموانئ مهاب مميش، في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، وأكد أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية.

ووفقا لمميش فإن السفينة سوف تخضع لفحص فني شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.

بدوره ذكر التلفزيون المصري أن السفينة "إيفر غيفن" تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.

وكان موقع "فيسيل فايندر"، المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس، قد كشف عن عودة السفينة إلى وضعها الطبيعي في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر، التي قامت بها هيئة قناة السويس.

وفي وقت سابق الإثنين، رجح رئيس "هيئة قناة السويس"، أسامة ربيع، استئناف الملاحة البحرية في القناة ظهر اليوم، بعد نجاح تعويم السفينة العالقة فيها منذ 7 أيام.

يأتي ذلك، بعد بدء مناورات جديدة، فجر الإثنين، للشد هدفت لتعويم سفينة الحاويات الجانحة، بواسطة 10 قاطرات عملاقة قامت بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة، بينها قاطرة هولندية.

وأشار "مميش" أن عملية تفويج السفن المتوقفة في القناة وعددها "370 ستبدأ (في وقت لاحق) من اليوم وتستمر لثلاثة أيام أو أربعة حتى تعود القناة لطبيعتها مرة أخرى".

وصباح الثلاثاء الماضي، واجهت سفينة الحاويات طقسا عاصفا أثناء سفرها شمالا في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية؛ ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغيرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

