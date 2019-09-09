استئناف جلسات الاستماع الخاصة بالمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر

تستأنف، اليوم الإثنين، جلسات استماع حاسمة كانت مقررة قبل محاكمة الشخص المتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، بالإضافة إلى أربعة آخرين يُزعم أنهم قاموا بأدوار رئيسية في المساعدة في تنفيذ عمليات خطف طائرات الركاب التي استخدمت في الهجمات.

ويأتي عقد جلسات الاستماع في خليج غوانتانامو بكوبا، قبل أيام فقط من اعتزام الولايات المتحدة إجراء مراسم تذكارية لنحو 3000 شخص، لقوا حتفهم في الهجمات التي نفذتها القاعدة قبل 18 عاما.

ويتهم خالد شيخ محمد، وهو مواطن باكستاني، بأنه العقل المدبر للهجمات، بالاضافة إلى كونه عضوا بارزا في تنظيم القاعدة. ويحتجز المتهم لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003، وكان قد تم نقله إلى معتقل غوانتانامو في عام 2006.

وقد تعرض محمد -الذي اعترف بتورطه في قتل دانيال بيرل، مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال”- للتعذيب الشديد والايهام بالغرق 183 مرة.

ويقول محامو الدفاع إنه يجب إبطال أي اعترافات أو مواد أخرى، بسبب تعذيب محمد، ومن المحتمل أن يتقدموا بطلبات لتنحي المحاكمة بأكملها.

وتأتي جلسات الاستماع بعد أسابيع فقط من تحديد الكولونيل شين كوهين، القاضي المشرف على المحكمة العسكرية، موعدا للمحاكمة في كانون الثاني/ يناير 2021.

وقد يواجه الرجل عقوبة الإعدام.

من المحتمل ألا يبدأ اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة قبل منتصف عام 2020.