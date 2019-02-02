استئناف روسيا إنتاج الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لن يكلفها شيئا

أعلن الفريق أول فيكتور إيسين، القائد السابق لأركان القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية أنه بوسع روسيا وبلا أي عناء، استئناف إنتاج الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال: "لن يكون من الصعب، استئناف إنتاج الصواريخ المتوسطة والقصيرة، أرضية التمركز".

وشدد على أن الوضع، بعد فسخ معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، سيتعلق بشكل مباشر بسلوك الولايات المتحدة اللاحق، فإذا قام الأمريكان، بنشر هذه الصواريخ في أوروبا، سيزداد التوتر حتما. أما إذا اكتفوا بنشرها في منطقة المحيط الهادئ، فالتوتر لن يكون كبيرا. وقال الخبير: "لن نبدأ نحن بهذه الخطوات".

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ويوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده توقف اعتبارا من 2 فبراير، مشاركتها في المعاهدة المذكورة. وقال إن لدى روسيا 6 أشهر "لإنقاذ" المعاهدة.

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