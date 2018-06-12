استجواب نتنياهو في قضية بيع غواصات ألمانية

بنيامين نتنياهو

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء لأول مرة في تحقيق بشأن صفقة قيمتها مليارا دولار لبيع ثلاث غواصات ألمانية من صنع شركة تيسن كورب إلى إسرائيل لكنه ليس مشتبها به.

وقال المتحدث ميكي روزنفيلد "أدلى رئيس الوزراء بشهادته في القضية 3000، قضية الغواصات لأول مرة. إنه ليس مشتبها به".