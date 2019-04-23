استحداث "وزارة اللامستحيل" في الإمارات

منشور 23 نيسان / أبريل 2019 - 05:30
حاكم دبي أعرب عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات
حاكم دبي أعرب عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات

استحدث مجلس الوزراء في دولة الإمارات وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل" وفق ما اعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وتاتي هذه الوزارة بعد 3 اعوام من تاسيس وزارة السعادة وقال الشيخ راشد  في تغريدة على موقع تويتر "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات. وزارة اللامستحيل"، مشيرا الى أنها "وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء". مشيرا في تغريدة أخرى "المستحيل ليس في قاموسنا".

وكان حاكم دبي أعرب يوم الإثنين 22 أبريل 2019 عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وأكد من خلال تغريدة "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

 

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