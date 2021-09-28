استحداث 25 مسارا جديداً بالمسجد الحرام بمكه

استحدثت رئاسة الحرمين الشريفين 25 مسارا جديدا في المسجد الحرام، دون توضيح عدد المسارات الحالية.

وتهدف تلك المسارات لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصليين والمعتمرين”، دون تحديد إحصائيات.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية عودة موسم العمرة، بعد انتهاء أداء شعائر فريضة الحج آنذاك، وتلاها بنحو أسبوعين إعلانها رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا.

ووفق خطة من 4 مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي كورونا، استأنفت المملكة، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر.

وتمر المملكة حاليا بالمرحلة الثالثة من تلك الخطة، التي تسمح لنحو 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ بدخول الحرم المكي يوميا.

على أن يعود الحرم إلى استيعاب المعتمرين والمصلين بطاقته القصوى عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة، وهو ما لم يعلن بعد.

وللعام الثاني على التوالي، نظمت السعودية شعائر الحج بأعداد محدودة من داخل البلاد نظرا لتفشي فيروس كورونا بالعالم، بلغ في 2020 نحو 10 آلاف والعام الحالي 60 ألفا، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.