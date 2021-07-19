استخدام التكنولوجيا في توزيع "زمزم" لضمان عدم التلامس اثناء الحج

وصل نحو 60 الف حاج من السعودية والمقيمين فيها الى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، في العام الثاني الذي يتم فيه تحديد الاعداد بسبب جائحة كورونا.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما والذين تلقوا جرعتي لقاح، ومن غير ذوي الأمراض المزمنة وأكدّت السلطات أن جميع العاملين في مجال خدمة الحجاج ومساعدتهم لقحوا بالكامل أيضا.

وبدا صعيد عرفات شبه فارغ في صورة نادرة يشهدها العالم للعام الثاني على التوالي، حيث شهدت الاعوام ما قبل الجائحة تواجد 2,5 مليون مسلم

المبيت في منى

وبات الحجاج ليلتهم السابقة في منى الأحد ووصلو الى مشعر عرفات في مجموعات صغيرة في حافلات مطبقين قواعد التباعد الاجتماعي ثم ادو الصلاة في مسجد نمرة قبل صعود الجبل لقضاء ساعات من الدعاء والتكبير.

يبقى الحجاج في عرفات حتى غروب الشمس، ثم ينتقلون الى مزدلفة للمبيت فيها ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم الأخير من الحج غدا.

وفي اليوم الأول من عيد الأضحى الثلاثاء، يقوم الحجاج بالتضحية بالذبائح ويبدأون رمي الجمرات في منى.

واستحدثت المملكة وسائل تكنولوجية لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى، فنشرت روبوتات لتوزيع مياه زمزم المباركة واستخدمت بطاقات ذكية ستسمح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة.

السعودية تعمل على تكرار النجاح

وتعمل العربية السعودية على تكرار نجاح العام الفائت من خلال الدقة في التنظيم والالتزام بالتدابير الوقائية وفق ما اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي الذي شدد على دم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وشهد صعيد عرفات خطبة الوداع التي ألقاها النبي محمد قبل وفاته منذ نحو 1400 عام من جبل الرحمة، أعلى نقطة في عرفات.

ويتزامن موسم الحج مع ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في مختلف أرجاء العالم، لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحورة من الفيروس، ورغم حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر.