استدعاء رئيس وزراء الجزائر السابق أحمد أويحيى للتحقيق بقضايا فساد

أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي السبت، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا “فساد”.

وأشار المصدر إلى أن محكمة “سيدي امحمد” (بالعاصمة) استدعت السبت كلا من “أويحي” و”لوكال”، في تهم بـ”تبديد المال العام” ومنح “امتيازات غير مشروعة”.

ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.

وشغل “أويحيى” رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019.

يشار إلى أن “لوكال” كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة “نور الدين بدوي” (تولت في مارس الماضي).

من جهة اخرى، ذكر تلفزيون النهار يوم السبت أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عين عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة.

وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي. وقال التلفزيون أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك.

