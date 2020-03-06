استدعاء فريق متفجرات لفحص عبوة "مريبة" جنوب إنكلترا

قالت الشرطة البريطانية إنه تم استدعاء فريق من خبراء المتفجرات لفحص عبوة “مريبة” وجدت في سيارة في لوتن بجنوب إنكلترا، اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين بالقرب من المكان وناشدت السكان الابتعاد عن المنطقة.

وقالت في بيان: “يتولى الأمر فريق مختص بالمتفجرات”. (رويترز)