استدعاء وزير الطاقة الأمريكي للإدلاء بشهادته في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب

قال مسؤول يعمل في التحقيق المتعلق بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تم استدعاء كل من وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري والقائم بأعمال مدير الميزانية بالبيت الأبيض راسيل فوتل للإدلاء بأقواله الأسبوع المقبل في التحقيق.

وأضاف المسؤول أنه طُلب من بيري وفوتيل المثول يوم الأربعاء في جلسة مغلقة أمام لجان مجلس النواب التي تحقق في هذا الأمر.

وقال المسؤول إنه تم أيضا استدعاء كل من أولريش بريشبول مستشار وزارة الخارجية وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء. (رويترز)