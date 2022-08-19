استدعاء 3 دبلوماسيين مغاربة وقعو في فخ عاهرات في كولومبيا

اعلنت وزارة الخارجية المغربية استدعاء ثلاثة من دبلوماسييها العاملين في كولومبيا تعرضوا للسرقة والضرب بعد قضاء ليلة حمراء مع عاهرات ومومسات

وحسب صحيفة "هسبريس" المغربية نقلا عن مديرة الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين في الوزارة نجلاء بن مبارك، فقد سارع وزيرالخارجية المغربي ناصر بوريطة، لاستدعاء الدبلوماسيين المتورطين الى مقر الوزارة وعاقبهم بإخضاعهم إلى مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية

وفي تفاصيل الحادثة فقد قضى الدبلوماسيين ليلة حمراء مع المومسات ، بمقاطعة "نافار"، شمال العاصمة الكولومبية كانو قد تعرفو عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث قامت العاهرات بتخذيرهم وسرقتهم