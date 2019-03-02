استراتيجية روسية لحماية المصالح القومية خارج الحدود

دراسة الخبرة المتراكمة في سوريا، سمحت بتحديد مجال عملي جديد في استراتيجية روسيا

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إن روسيا قامت بصياغة استراتيجية تدابير محدودة، لحماية مصالحها القومية، خارج الحدود.

وأشار غيراسيموف، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لوزير الدفاع، إلى أن دراسة الخبرة المتراكمة في سوريا، سمحت بتحديد مجال عملي جديد في استراتيجية روسيا.

وقال: "ويتضمن ذلك، تنفيذ المهام المتعلقة بحماية وتعزيز المصالح الوطنية الروسية، خارج أراضي البلاد، وذلك في إطار "استراتيجية العمل المحدود".

وأضاف غيراسيموف: "وفي أساس تنفيذ هذه الاستراتيجية، تقع عملية تكوين مجموعة قوات، مكتفية ذاتيا، على قاعدة أحد صنوف القوات في الجيش الروسي التي تتمتع بقدرة عالية على الحركة والمساهمة بشكل كبير في حل المهام القتالية المحددة لهذه المجموعة. في سوريا، لعبت القوات الجوية الفضائية الروسية، الدور الأساسي، خلال تكوين المجموعة القتالية الروسية هناك".

وأكد الجنرال، أن أهم "الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، تكمن في تحقيق التفوق الإعلامي والمعلوماتي والمحافظة على ذلك، والاستعداد المتقدم المسبق، لأنظمة إدارة وتوجيه القوات، وضمان توفير الدعم المادي مختلف الجوانب، بالإضافة إلى نشر مجموعات القوات اللازمة بشكل سري وخفي".