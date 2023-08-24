استراليا: الحكم بسجن مديرة مدرسة يهودية 15 سنة لاغتصابها تلميذتين

بعد 15 عاماً من اختبائها في مستوطنة بالضفة الغربية لمحاولة تجنب اعتقالها، ومعركة قضائية طويلة افضت الى تسليمها عام 2021، اصدر القضاء الاسترالي الخميس، حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مديرة مدرسة يهودية لاغتصابها تلميذتين.

وكانت مالكا ليفر (56 عاما)، وهي مديرة سابقة لمدرسة "أداس إسرائيل سكول" في ملبورن جنوب شرقي أستراليا، قد دينت في نيسان/ابريل في 18 من اصل 29 تهمة، بينها الاعتداء جنسيا على تلميذة اثناء مخيم مدرسي واغتصاب اخرى طلبت منها تنظيف منزلها.

وقعت هذه الجرائم بين عامي 2003 و2007، وهي المدة التي تولت فيها ليفر ادارة المدرسة.

واضافة الى وظيفتها الادارية، فقد عملت ليفر كذلك معلمة لمادة الديانة في المدرسة الواقعة في ملبورن عاصمة ولاية فكتوريا الاسترالية.

ووصف القاضي مارك غامبل الخميس، الافعال التي ارتكبتها المديرة السابقة بانها "تنطوي على خبث" وتركت اثرا مدمرا مدى الحياة في نفسي التلميذتين، وهما شقيقتان، وذلك في معرض اصداره قرار حبسها لمدة 15 عاما.

وندد القاضي بما اعبترقال انها "لامبالاة" مطبقة ابدتها ليفر حيال الضحيتين، مضيفا انها "مرتكبة جرائم جنسية خطرة".

وكانت ليفر فرت مع اسرتها الى اسرائيل قبل ان تنتقل للاقامة في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة، لدى ظهور الاتهامات بحقها عام 2008.

وفي خضم محاولتها الفرار من المحاكمة، ادعت المديرة الهاربة، وهي أم لثمانية أبناء، انها مصابة بمرض عقلي.

وعام 2021، وبعد معركة قضائية دامت ست سنوات، قامت اسرائيل بتسليم ليفر الى استراليا التي كانت طلبت استردادها عام 2014.

وخلال سماعها الحكم عبر اتصال بالفيديو من سجنها في ملبورن، لم تبدر من ليفر التي كانت في لباس السجن الازرق اي ردة فعل او حتى اقل تاثر.

وجاء في قرار الاتهام ان ليفر، اقدمت على اغتصاب احدى التلميذتين بعدما اقنعتها بالمبيت عندها لتعلمها كيفية تدبر امرها في ليلة الزفاف، بما في ذلك الممارسة الجنسية، وايضا قامت بالاعتداء جنسيا على الاخرى بنفس الذريعة.

المديرة السابقة اليت قدمت من اسرائيل عام 2001 للتعليم في هذه المدرسة، تمسكت بنفي التهم الموجهة اليها طيلة مدة المحاكمة .