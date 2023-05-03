استراليا.. العثور على رفات ستيني في بطني تمساحين

اعلنت الشرطة الاربعاء، العثور على رفات استرالي في الخامسة والستين من عمره داخل بطني تمساحين كانا قد التهمها اثناء قيامه بالصيد في منطقة تعج بالتماسيح.

واوضحت الشرطة ان الرجل الذي يدعى كيفن دارمودي، كان قد رافق مجموعة من السكان المحليين الى رحلة صيد في حديقة ليكفيلد الوطنية في شمال ولاية كوينزلاند شمال شرقي البلاد.

وقال مارك هندرسون المفتش في شرطة كيرنز ان المجموعة قامت بابعاد تمساح من المكان قبل مباشرة الصيد، ولم يمر سوى بعض الوقت حتى سمع دارمودي يصرخ طالبا النجدة، قبل ان يسمع صوت لطم للمياه.

ولاحقا، تمكن حراس مسلحون من قتل تمساحين كبيرين في الحديقة، ليتبين ان احشاءهما تحوي رفات الضحية، والذي تم التعرف على هويته بعد اجراء تحاليل مختصة.

وكان دارموري يعمل مدير حانة في قرية ريفية في شمال الولاية، ووصفه هندرسون بانه كان رجلا غاية في اللطف.

وحذر مايكل جويس المسؤول عن الثروة الحيوانية والنباتية من أنّ منطقة كوينزلاند هي "أرض التماسيح"، وقد جرى تصنيفها تحديداً كموقع لحماية هذه الزواحف العملاقة.

وقال جويس انه ينبغي على من يتواجد في هذه المنطقة ان يتوقع رؤية تماسيح في المياه في اية لحظة.