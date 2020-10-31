استراليا ترحب بالاعتذار الصادق لقطر عن اهانة مواطنيها

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، إن رئيس الوزراء القطري قدم "اعتذارا صادقا" عن حادثة خضوع 13 امرأة أسترالية لفحوصات نسائية، إثر العثور على رضيع مجهول بمطار الدوحة.

كما رحبت باين بالإعلان عن قيام المدعين العامين القطريين بالتحقيق في الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي بالدوحة في 2 أكتوبر.

وقالت باين: "نرحب بعملية التحقيق التي أجروها، والإقرار بالوقائع وتأثيرها على النساء. فهمت أنهم حددوا الأشخاص المسؤولين عن الحادث وسيأخذون المسار المناسب من خلال النظام القانوني القطري".

وأضافت: "نحن ممتنون للغاية لأن الحكومة القطرية قد اتخذت هذه الخطوة لتحديد هوية الأفراد المتورطين".

وقالت باين إن نظريها القطري قد طمأنها بأن هذا الحادث لن يتكرر مرة أخرى.

وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، قال الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن حادثة الدوحة "غير مقبولة، و"ما حدث لا يمثل قوانين أو قيم قطر". وشدد رئيس الوزراء: "أؤكد لكم أننا سنحاسب المسؤولين عن هذه الأعمال".

وقدمت الحكومة القطرية اعتذارا عن هذه الواقعة وقررت السلطات القطرية إحالة المسؤولين عن تلك الواقعة تلك التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.

وجاء في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، الجمعة، أن التحقيقات الأولية في "حادثة محاولة قتل الرضيعة"، التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات، فيها تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف البيان أن عددا من فرق العمل المختصة تعكف على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي.

وأكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل.