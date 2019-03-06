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استسلام المئات من أعضاء تنظيم الدولة في جيب بشرق سوريا

استسلام المئات من أعضاء تنظيم الدولة في جيب بشرق سوريا
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