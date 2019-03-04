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استسلام 150 مقاتلا داعشيا ووتيرة الهجوم على المعقل الأخير التنظيم بسوريا تتباطأ

استسلام 150 مقاتلا داعشيا ووتيرة الهجوم على المعقل الأخير التنظيم بسوريا تتباطأ
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