استشهاد أسيرة فلسطينية عمرها 68 عاما في سجن "الدامون"

حمل نادي الأسير الفلسطيني، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة سجون الإحتلال، المسؤولية عن استشهاد الأسيرة الفلسطينية سعدية مطر- فرج الله 68 عاما في سجن الدامون، صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث الاعلامي باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار:" كانت الشهيدة تعاني من عدة أمراض، وقدمت أكثر من طلب لادارة سجن الدامون الاحتلالي لمراجعة الطبيب، لكن طلباتها قوبلت بالرفض".

واضاف النجار:" ما حدث مع الشهيدة مطر - فرج الله، هي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال وحكومة الاحتلال، ونطالب الجهات الحقوقية والانسانية يالتدخل العاجل لانقاذ حياة الاسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والذين يتهددهم الموت".

وقد تم اعتقال الشهيدة قبل نحو اربعة شهور بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بعد الاعتداء عليها بالضرب من قبل مجندات جيش الاحتلال، خلال زيارتها لابنتها في البلدة القديمة من الخليل، وهي من سكان بلدة إذنا غرب الخليل.

وقال امجد النجار:" لقد كان اعتقالها غير مبرر من قبل الاحتلال".