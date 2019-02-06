استشهاد أسير فلسطيني محكوم عليه بالمؤبد في سجن إسرائيلي

ارشيف

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفاة معتقل فلسطيني محكوم عليه بالسجن المؤبد ويقبع في السجون الإسرائيلية منذ العام 1991 بتهمة قتل مستوطن.

وأضافت الهيئة في بيان أن "الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير فارس بارود (52 عاما) لم تتضح بعد، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر".

وذكرت الهيئة في بيانها أن "الأسير بارود من الحالات المرضية في سجون الاحتلال، حيث يعاني من وضع نفسي صعب، بالإضافة إلى خضوعه نهاية العام 2018 لعملية استئصال جزء من الكبد، كانت نتاج إهمال طبي ممنهج ومتعمد".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ظروف وفاة بارود.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه "كان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القُدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة، التي تضم 30 أسيرًا، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية".