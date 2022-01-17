استشهاد احد قادة المقاومة الشعبية بعد دهسه بآلية عسكرية اسرائيلية

استشهد صباح الاثنين، الشيخ سليمان الهذالين (69 عامًا) متأثرًا بحراحه التي أُصيب بها قبل أسبوعين حيث عانى من جراحٍ خطيرة جراء تعرضه للدهس من آليّة عسكرية إسرائيلية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابته كانت بالرأس والصدر والبطن والحوض.

وتراجعت صحة الشيخ "الهذالين" بشكلٍ خطير خلال الأيام الماضية حيث كان يرقد بقسم العناية المكثفة في مستشفى الميزان، إلى أن أُعلن اليوم عن استشهاده.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري أُصيب "الهذالين" بجراحٍ بالغة في أنحاء جسده، بعد دهسه من مركبة إسرائيلية في قريته "أم الخير" بمسافر يطا جنوب الخليل.

نشطاء مواقع التواصل ينعون الشيخ سليمان الهذالي "قــاوم الاحتلال دفاعاً عن أرضه حتى آخر لحظة"... #فلسطينhttps://t.co/isRTdtbwUQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 17, 2022

ويعرف عن "الهذالين" أنه أحد أعمدة المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال في الضفة الغربية، وكان يعترض بشكلٍ دائم آليات الاحتلال العسكرية في كل عملية مداهمة للتجمعات الفلسطينية شرق يطا، جنوب الخليل.

وتُؤكد عائلة "الهذالين" أن شرطة الاحتلال دهست الناشط "سليمان" "بشكل معتمد لدوره الفاعل في مواجهة الاستيطان".