استشهاد المنفذ.. إصابة 5 جنود ومستوطنين اسرائيليين في عملية دهس قرب أريحا (فيديوهات)

استشهد فلسطيني، اليوم الاحد، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، عقب تنفيذه عملية دهس قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة 5 جنود ومستوطنين.

وقال الجيش الاسرائيلي، إن عناصره أطلقوا النار باتجاه مركبة، دهست مجموعة من جنوده، عصر اليوم، قرب النبي موسى، جنوب أريحا، مبينا أنه تم قتل المنفذ.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن عملية الدهس، تمت في موقعين منفصلين، إحداهما عند مفرق النبي موسى، والآخر عند مفرق "ألموغ".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن جنديين اسرائيليين أصيبا في عملية الدهس، بينما أشارت قناة "كان" العبرية، إلى أن منفذ عملية، قام بدهس 4 إسرائيليين على طريق النبي داوود وعند مفترق ألموغ، وأن قوات الشرطة قامت بإطلاق النار عليه"

بينما قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود": "إصابة 4 مستوطنين (3 طفيفة و1 متوسطة) في عملية الدهس عند مفرق النبي موسى، وأن المنفذ حاول تنفيذ عملية دهس أخرى عند مفرق ألموغ ولكن تم تحييده".

ووثقت مقاطع فيديو، عملية إطلاق النار، على منفذ العملية، وإبقائه ملقى على الأرض وهو ينزف، دون تقديم المساعدة الطبية له.

وتأتي عملية أريحا، بعد ساعات من عملية كريات أربع في مدينة الخليل، والتي نفذها محمد الجعبري، وأدت لمصرع مستوطن وإصابة آخرين بجراح.