اسرائيل تقتل شابة فلسطينية كانت تعد الحليب لطفلها

استشهدت الشابة داليا احمد صلاح سمودي، (23 عاما)، في غرفة العناية المكثفة في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين عصر اليوم جراء اصابتها برصاص الاحتلال جراء مواجهات ادندلعت فجرا بحي الجابريات بالمدينة.

وافاد مدير المستشفى الدكتور وسام ابو بكر لصحيفة "القدس"، أن السمودي استشهدت بسبب الجراح الخطيرة التي نجمت عن اصابتها برصاصة في صدرها، واخترقت الكبد والبنكرياس والشريان الأبهر، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى العناية المكثفة، إلى أن أُعلن عن استشهادها.

من جانبه ، اكد عماد السمودي والد زوج الشهيدة ان الاطباء ابلغوهم باستشهادها موضحا ان هناك حالة من الصدمة والحزن لدى عائلته اثر هذا المصاب الجلل والجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق زوجة ابنه . الجدير ذكره ان الشهيدة أم طفلين بعمر عام و6 شهور .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات وداهمت منزل الأسير المحرر خالد سليمان ابو حسن، واستجوبته بعد تهديده بالاعتقال، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية والمسيل للدموع والأعيرة النارية.

الى ذلك أكدت حركة حماس، الجمعة، أن جريمة الاحتلال بإطلاق النار تجاه المواطنة داليا السمودي وهي تعد الحليب لطفلها داخل منزلها، تستوجب الملاحقة في كافة المحافل الأممية والدولية، ومعاقبة قادته على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ونعت حركة حماس، في بيان صحفي، الشهيدة داليا أحمد سليمان سمودي، والتي ارتقت برصاص الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

بدوره، اعتبر حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إعدام الاحتلال للشهيدة داليا السمودي جريمة صهيونية جديدة، وممارسة للإرهاب في أبشع صوره.

وقال إن “الجرائم الصهيونية ستكون دائماً وقوداً لثورة شعبنا المقاتل التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل أرضنا الفلسطينية”.

وأضاف قاسم: “رد شعبنا على هذه الجرائم سيكون، كما في كل مرة، فعل مقاوم جديد وانتفاضة مستمرة، فالفعل الثوري هو القادر على لجم الاحتلال”.