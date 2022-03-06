استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس

استشهد شاب فلسطيني اليوم الأحد برصاص شرطة الاحتلال بعد طعنه شرطيَين، وسط مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها أطلقوا النار على فلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن لاثنين من أفرادها في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وأشارت الشرطة إلى أن إصابة اثنين من أفرادها، وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة.

وقالت الشرطة إنها “حيّدت” منفذ عملية الطعن، البالغ من العمر 19 عاما، وهو من سكان مدينة القدس، دون تحديد حالته الصحية.

وتداول صحافيون وناشطون فلسطينيون في القدس، مقطعا مصورا، لمنفذ عملية الطعن قرب بابي حطّة والأسباط، ملقى على الأرض.

وبحسب شهود عيان، فقد استدعيت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، حيث أغلقت الأبواب القريبة المؤدية إلى المسجد الأقصى.