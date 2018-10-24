استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام إسرائيلي في جنين

الشاب بشارات أصيب بطلق ناري في الظهر، ووصل مسشتفى الرازي، وهو في حالة حرجة جدا

قضى شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة اخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوبي جنين فجر الأربعاء.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر طبية أن الشاب محمد محمود سعد بشارات (23 عاما) قد قتل برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات هناك.

وقالت المصادر إن الشاب بشارات أصيب بطلق ناري في الظهر، ووصل مسشتفى الرازي، وهو في حالة حرجة جدا، وتوفي هناك على الفور.