استشهاد شاب فلسطيني في نابلس

استشهد اليوم الاثنين، شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص حي خلال اشتباكات وقعت بين شبان والقوات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، خلال اقتحام الجنود منزل خالد خروشة، ابن عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى استشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة البالغ من العمر 22 عاما بعد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر وكذا إصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية جسده. خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على منطقة نابلس.

وكان عبد الفتاح خروشة نفذ عملية حوارة الأولى في 26 فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي ومستوطن بإطلاق النار عليهما من مسافة صفر في شارع بلدة حوارة الرئيسي، حيث تم اغتياله في عملية إسرائيلية خاصة بعد اقتحام مخيم جنين في يوم 7 من شهر مارس الماضي.