استشهاد شرطيين عراقيين بهجوم داعشي في كركوك

أفاد مصدر أمنى عراقي، أن عنصرين من الشرطة الاتحادية قتلا جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" على حاجز أمني في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وعلى الرغم من تصريحات الساسة والمسؤولين العراقيين "سياسيين وأمنيين"، عن انتهاء ظاهرة تنظيم الدولة وهزيمته بالعراق، تتوالى الأنباء مكررا بين الفينة والأخرى لعمليات قتل يقوم بها عناصر التنظيم بغير محافظة عراقية ضد الشرطة وأجهزة الأمن والجيش .



وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، إن مسلحين من "داعش" هاجموا مساء الإثنين، حاجزا أمنيا للشرطة في أطراف قضاء "الدبس" شمال غربي كركوك، وأوضح العبيدي أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.



ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎



ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزّعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات" التي كان يتبعها قبل 2014.