استشهاد ضياء الصباريني بطل المواجهات مع اسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب ضياء الدين محمد الصباريني (25 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال

وأصيب الشهيد الصباريني بثلاث رصاصات في الجزء العلوي من جسده، خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال ووحدات خاصة بلباس مدني مدينة جنين بالتزامن مع اشتباكات مسلحة بالمدينة.

وقد أسفر الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين حينها أيضًا عن إصابة 5 شبان آخرين، واعتقال ثلاثة شبان.

وقالت مصادر ان الشهيد الصباريني المعرف بلقب " بطل الاشتباكات" كما تصفه صفحات جنين أصيب في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمدينة جنين يوم الثلاثاء 3 آب وجرى تحويله للعلاج في مستشفى نابلس التخصصي، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده، مساء اليوم، متأثرًا بجراحه.