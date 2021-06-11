استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد الطفل محمد سعيد حمايل (15 عاما)، اليوم الجمعة، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

الطفل حمايل استشهد نتيجة إصابته برصاصة في القلب، خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة.

كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة.

يذكر أن الشاب زكريا حمايل (28 عاما) استشهد في الثامن والعشرين من شهر أيار الماضي، وقبله عيسى برهم الذي استشهد في الرابع عشر من الشهر ذاته، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على قمة جبل صبيح، الذي يسعى المستوطنون للاستيلاء عليه.

وشارك المئات بأداء صلاة الجمعة قرب جبل صبيح ثم انطلقوا بمسيرة باتجاه موقع البؤرة الاستيطانية، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية كما رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

شهد جبل صبيح انتشارا كثيفا لقوات الاحتلال منذ الصباح، وشرع الجنود بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشاركين بالمسيرة.

وكان مئات المستوطنين توافدوا فجر الجمعة على جبل صبيح ونظموا احتفالات صاخبة في البؤرة الاستيطانية المسماة "أفيتار".

ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي كأحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وشهد الجبل مواجهات عنيفة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن استشهاد الشبان زكريا حمايل وعيسى برهم وطارق صنوبر.